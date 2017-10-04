LG работает над однокристальными системами Kromax и Epic, которые будут производиться компанией Intel

Не секрет, что компания LG уже пыталась создать собственную однокристальную систему для смартфонов. Однако SoC Nuclun, вышедшая ещё в 2014 году, оказалась очень неудачной и дальше одной модели смартфона не ушла.

Об однокристальной системе Nuclun 2 мы писали ещё два года назад. Тогда говорилось о том, что платформу будет выпускать Intel, но LG отложила запуск из-за желания интегрировать модем. Учитывая, что прошло два года, тот проект явно отменили.

И вот теперь слухи об очередной SoC LG снова появились в Сети. Теперь источники говорят сразу о двух однокристальных системах: Kromax и Epic. Пока о них известно лишь то, что они будут производиться компанией Intel с использованием 10-нанометрового техпроцесса. Параметры и позиционирование остаются неизвестными, как и то, когда же ждать выхода данных решений.