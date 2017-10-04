Представлен домашний голосовой помощник Google Home Mini стоимостью всего 50 долларов

Компания Google буквально только что представила домашний помощник под названием Home Mini.

Это уменьшенная версия Google Home, которую оценили всего в 50 долларов. Купить можно будет с 19 октября, а предзаказать уже сегодня. Как и старшее устройство, основная задача новинки — выступать в роли голосового помощника.

В основе лежит Google Assistant, так что по своим основным возможностям Home Mini мало отличатся от старшего устройства. Судя по всему, отличия будут лишь в качестве звука, хотя внутри новинки располагается достаточно крупный излучатель.

Также можно отметить, что большая часть устройства обтянута тканью, а на выбор доступны три цвета: серый, чёрный и красный.

Размеры устройства составляют 115 х 115 х 120 мм. Также Google сообщила, что за прошедший год Google Assistant обработал более 100 млн голосовых запросов.