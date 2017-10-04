C плюшевым мишкой Parker the Bear компания Apple предлагает играть посредством дополненной реальности

Как известно, с выходом новых планшетов iPad Pro, а также смартфонов iPhone нового поколения компания Apple делает особый акцент на дополненной реальности.

И пока это направление только начинает развиваться, компания решила привлечь к нему наиболее неосведомлённых в тонких нюансах современных технологий пользователей. Apple приобрела эксклюзивные права на продажу игрушки Parker the Bear компании Seedling.

Parker the Bear — это плюшевый мишка. На западных рынках такие известны в основном под именем «Тедди». Но в данном случае мишка не простой, а вполне себе современный. Играть с ним предлагается посредством дополненной реальности, используя планшеты либо смартфоны Apple, работающие под управлением iOS 11. Как именно это реализовано, проще понять из видео.

Кроме самого медведя в комплекте поставляется набор доктора, причём его элементы выполнены из дерева. Игрушка рассчитана на детей от трёх лет и оценивается в 60 долларов.