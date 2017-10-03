Браслет Samsung Gear Fit2 Pro пока нельзя использовать совместно с iPhone, так как Apple не одобрила соответствующее приложение для iOS

Для анонсированного в конце лета умного браслета Samsung Gear Fit2 Pro была заявлена совместимость не только с Android, но и с iOS версии не ниже iOS 9.

Однако в итоге оказалось, что новинка корейского гиганта не может работать с устройствами Apple. Причём проблема кроется вовсе не в самом устройстве, да и вообще виновата не Samsung.

Причина заключается в том, что Apple до сих пор не одобрила соответствующее приложение для синхронизации мобильных устройств с iOS и самого браслета. Почему так произошло и когда ситуация будет исправлена, пока неизвестно.

Как бы там ни было, владельцам iPhone пока не стоит покупать Gear Fit2 Pro либо же стоит заранее приготовиться к тому, что использовать браслет со смартфоном пока нельзя.