Самой популярной версий остаётся Android 6.0 с долей 32%. Судя по всему, эта ситуация сохранится ещё очень долго. На втором месте находится Android Lollipop с долей 27,7%. У Android 4.4 KitKat 14,5%, версии с собирательным названием Jelly Bean установлены на 6,6% устройств, ну а у Ice Cream Sandwich и Gingerbread всё ещё по 0,6%.

Стоит отметить, что за прошедший месяц лишь Android Nougat нарастила свою долю: с 15,8% до 17,8%. Все остальные версии либо уменьшили своё присутствие на рынке, либо оно осталось неизменным.

Google опубликовала очередную порцию статистики, касающейся распространения разных версий ОС Android. Новая создана по итогам сентября и в ней впервые появилась Android 8.0 с долей 0,2%.

Доля Android 8.0 на рынке соответствующих устройств составляет пока всего 0,2%

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