Sony обновила гарнитуру PlayStation VR

Не секрет, что гарнитура Sony PlayStation VR является самой продаваемой игровой гарнитурой виртуальной реальности. Этому способствует и относительно невысокая цена, и отсутствие необходимости в достаточно дорогом игровом ПК.

Продажи PS VR начались лишь год назад, а Sony уже решила обновить это устройство. Кардинальных изменений ожидать не стоит. Это не новая модель, а просто обновление.

Итак, обновлённая версия (CUH-ZVR2), во-первых, получит более тонкий и гибкий кабель для подключения к консоли, а также разъём для подключения наушников. Во-вторых, Sony обновила блок Processor Unit, наделив его поддержкой HDR. Напомним, ранее для просмотра соответствующего контента на телевизоре или запуска игры с поддержкой HDR, необходимо было отключать блок Processor Unit и подключать консоль к телевизору напрямую. С новым блоком таких манипуляций производить не нужно.

Касательно сроков появления обновлённой гарнитуры, данных пока нет, а вот стоимость не изменится.