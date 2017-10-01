Сферическую камеру GoPro Fusion оценили в 700 долларов

Ещё в начале лета GoPro показала свою сферическую камеру Fusion, рассказав, что устройство сможет снимать видео формата 5.2K при 30 к/с.

Благодаря официальному анонсу мы теперь знаем, что Fusion стоит 700 долларов. Кроме указанного выше режима камера поддерживает и съёмку видео 3K при 60 /кс, а также можно снимать 18-мегапиксельные сферические фото.

Имеется новая система стабилизации, защита от воды (можно погружать на глубину до 5 м), поддержка голосового управления на 10 языках, GPS, акселерометр, гироскоп и адаптеры беспроводных интерфейсов.

В продаже новинка появится в следующем месяце.