1220
Показать все

Сферическую камеру GoPro Fusion оценили в 700 долларов

Теги: GoPro

Источник: GoPro

1174

Ещё в начале лета GoPro показала свою сферическую камеру Fusion, рассказав, что устройство сможет снимать видео формата 5.2K при 30 к/с.

GoPro представила камеру Fusion

Благодаря официальному анонсу мы теперь знаем, что Fusion стоит 700 долларов. Кроме указанного выше режима камера поддерживает и съёмку видео 3K при 60 /кс, а также можно снимать 18-мегапиксельные сферические фото.

Имеется новая система стабилизации, защита от воды (можно погружать на глубину до 5 м), поддержка голосового управления на 10 языках, GPS, акселерометр, гироскоп и адаптеры беспроводных интерфейсов.

GoPro представила камеру Fusion

В продаже новинка появится в следующем месяце.

1 октября 2017 Г.

22:30

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Сферическую камеру GoPro Fusion оценили в 700 долларов: GoPro представила камеру Fusion

Представлена экшн-камера GoPro Hero6 Black стоимостью 500 долларов, способная снимать 4K при 60 к/с: Камера GoPro Hero6 Black основана на процессоре GP14

Разработчики называют Sculpto+ наиболее простым в освоении и использовании настольным 3D-принтером: Планируя собрать около 27 000 евро, организаторы проекта собрали более 146 000 евро2

Появились изображения стыковочной станции Samyang для объективов с креплением Sony E: Док Samyang Lens Station будет подключаться к компьютеру по интерфейсу USB2

Одновременно с Google Pixel 2 ожидается анонс беспроводной гарнитуры за $159: Пресс-конференция, посвященная анонсу Google Pixel 2, запланирована на 4 октября этого года14

SpaceX планирует отправить поселенцев на Марс уже в 2024 году: Первые земляне на Марсе должны будут подготовить базу к прибытию новых волн поселенцев, которые будут осваивать и изучать свой новый дом64

На выпуск носимого устройства FOMOcamera собрано в 7,3 раза больше средств, чем планировалось: Минимальный взнос, дающий право на получение камеры, был равен $496

Фитнес-браслет MGCool Band 3 оценен в $30: В продажу новинка поступит 18 октября 4

Смартфон Huawei Nova 2i получил дисплей FullView и 4 камеры: Сдвоенная основная камера оснащена датчиками изображения разрешением 16 и 2 Мп2

405
1318

iXBT TV

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

  • Обзор дегидратора Gochu D-310 с возможностью одновременной сушки разных продуктов

  • Обзор цветного МФУ Xerox VersaLink C7030 формата A3

  • Обзор аккумуляторного секатора Stihl HSA 25 со сменными ножами

  • Начало новой эры? Чем iPhone X отличается от iPhone 8

  • Обзор полнокадровой зеркальной фотокамеры Nikon D850

  • Обзор робота-пылесоса Unit UVR-8000 с функцией протирки гладких полов

  • Смартфон с отличной камерой, мышь с трэкболом, электромобили будущего

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017