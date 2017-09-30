Начались продажи наборов для разработчиков Cypress PSoC 6 BLE Pioneer Kit

Компания Cypress Semiconductor объявила о доступности наборов для разработчиков PSoC 6 BLE Pioneer Kit и среды PSoC Creator Integrated Design Environment (IDE) 4.2. Эти средства позволяют начать использовать микроконтроллер PSoC 6, предназначенный для IoT.
По словам производителя, PSoC BLE 6 — самый гибкий и характеризующийся самым низким энергопотреблением микроконтроллер со встроенной поддержкой Bluetooth Low Energy и аппаратными средствами защиты.
В конфигурацию PSoC 6 входит ядро ARM Cortex-M4, играющее роль основного процессора, и ядро ARM Cortex-M0+, на которое возложены функции управления периферийными блоками, включая работу с датчиками. Среди примеров конструкций, создаваемых разработчиками, зарегистрировавшимся для участия в программе техподдержки (их число, по подсчетам Cypress, превышает 2500), названы носимые электронные устройства, персональные медицинские приборы и портативные АС.
В набор входит плата с контроллером PSoC 63, средства сенсорного ввода, плата с дисплеем E-ink размером 2,7 дюйма, термодатчиком, микрофоном и датчиком движения, а также другие компоненты. Цена набора PSoC 6 BLE Pioneer Kit (CY8CKIT-062-BLE) — $75.