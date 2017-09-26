Внешняя видеокарта Gigabyte Aorus GTX 1080 Gaming Box сохранила размеры младшей модели

Летом компания Gigabyte представила внешнюю видеокарту Aorus GTX 1070 Gaming Box. В отличие от большинства подобных решений, это уже полностью готовый продукт, оснащённый, как ясно из названия, 3D-картой GeForce GTX 1070.

При этом стоимость устройства составляет 600 долларов, тогда как многие производители просят 400-500 только за док-станцию с блоком питания.

Сегодня Gigabyte расширяет ассортимент подобных решений и представляет модель Aorus GTX 1080 Gaming Box. Это такая же внешняя видеокарта, но уже на основе модели GeForce GTX 1080.

Размеры остались те же: 212 х 96 х 162 мм при массе 2,4 кг, что было достигнуто благодаря использованию графического адаптера GeForce GTX 1080 Mini ITX 8G длиной всего 169 мм. Даже блок питания остался таким же, как у младшей модели (450 Вт).

Набор портов включает DVI, HDMI, DisplayPort (x3), USB 3.0 (x4) и USB-C с функциональностью Thunderbolt 3. Один из портов USB 3.0 поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0. Стоимость новинки пока неизвестна.