Криптовалюта Bitcoin разделилась на две

Вчера вечером в мире криптовалют произошло важное событие. Первая и основная криптовалюта была разделена на две: Bitcoin и Bitcoin Cash. Такой процесс называют «хард-форк».

Не вдаваясь в технические подробности, интересные и понятные только тем, кто активно занимается либо интересуется тематикой криптовалют, отметим, что разделение якобы было призвано ускорить проведение транзакций.

Разделение было запланировано несколько ранее группой майнеров (пулом ViaBTC), несогласных с внедрением механизма Segwit2x, увеличивающего блок криптовалюты с 1 до 2 МБ. У Bitcoin Cash размер достигает 8 МБ.

Владельцы кошельков Bitcoin совершенно бесплатно получили монеты Bitcoin Cash в количестве, равном количеству монет Bitcoin на их счетах. На данный момент новая криптовалюта оценивается в 483 доллара, хотя вчера вечером цена была равной всего 350 долларам. Основная валюта Bitcoin стоит 2706 долларов, но курс пока очень нестабилен.

Пока аналитики не имеют единого мнения на счёт будущего Bitcoin Cash. Некоторые считают, что он вырастет до уровня оригинальной валюты, а некоторые утверждают, что его ждёт забвение.