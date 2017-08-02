Процессоры Intel Coffee Lake нельзя будет использовать с системными платами, основанными на актуальных чипсетах Intel 200

О процессорах Intel поколения Coffee Lake мы писали буквально пару дней назад. Напомним, это будут 14-нанометровые CPU с той же архитектурой, что используется в семействах Kaby Lake и Skylake. То есть, судя по всему, Intel нарушит даже свой новый трёхшаговый принцип смены поколений.

Но зато Coffee Lake должны принести в настольный потребительский сегмент шестиядерные модели Core i7 и даже Core i5. Однако есть и ложка дёгтя. Если верить ASRock, новые CPU нельзя будет использовать с системными платами, основанными на наборах логики Intel 200.

То есть, несмотря на отсутствие существенных (возможно, любых) изменений в архитектуре и в третий раз использующийся 14-нанометровый техпроцесс, восьмое поколение Intel Core нельзя будет использовать с самыми современными на сегодняшний день системными платами.

Вероятнее всего, Intel сделала это специально, чтобы заставить потребителей покупать новые системные платы.