Разработчики приложений для устройств Apple могут приглашать до 10 000 тестеров

Разработчики приложений для устройств Apple в большинстве своем используют для тестирования своих новинок сервис TestFlight. До этого момента разработчики могли пригласить для участие в бета-тесте до 2000 человек.

Компания Apple опубликовала информацию о том, что создатели приложений для iOS, watchOS, tvOS и iMessage, которые используют TestFlight, теперь могут тестировать свои разработки при помощи пользовательской базы из 10 000 человек.

Лимит на количество бета-тестеров был поднят впервые с 2015 года.