Доход Sony в минувшем квартале составил 16,59 млрд долларов, чистая прибыль за год выросла на 282%

Компания Sony опубликовала отчет за квартал, завершившийся 30 июня 2017 года.

Доход за отчетный период составил 16,590 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом предшествующего года доход вырос на 15,2%.

Операционная прибыль Sony за квартал составила 1,407 млрд долларов. Это на 180,5% больше прошлогоднего показателя. Прибыль до уплаты налога в отчете указана равной 1,329 млрд долларов. За год она увеличилась на 161,1%. Чистая прибыль составила 722 млн долларов, что на 282,1% больше прошлогоднего показателя.

Производитель отмечает, что рост дохода обусловлен, прежде всего, успехами подразделений, выпускающих полупроводниковую продукцию и оказывающих финансовые услуги. В этих сегментах рост составил 41,4% и 30,3% соответственно. Продажи камер за год увеличились на 27,3%, мобильных устройств — уменьшились на 2,5%. В сегменте игровых консолей и соответствующих сервисов и ПО зафиксирован рост продаж на 5,4%. Продажи домашней развлекательной электроники и аудиотехники за год удалось нарастить на 8,9%. Кинопроизводство и звукозапись принесли Sony на 12,3% и на 18,8% больше дохода, чем год назад.