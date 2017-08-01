Представлены системные платы MSI X370 Gaming M7 ACK и B350 Tomahawk Plus

Одновременно с системной платой MSI X399 Gaming Pro Carbon AC, рассчитанной на процессоры AMD Ryzen Threadripper в исполнении TR4, компания MSI представила две модели с процессорным разъемом AM4: X370 Gaming M7 ACK и B350 Tomahawk Plus.

Вторая плата, как несложно догадаться, является улучшенной версией модели B350 Tomahawk.

К отличиям от базовой модели относится подсветка MSI Mystic Light RGB LED и средства разгона OC Engine 2. Кроме того, производитель отмечает наличие порта USB 3.1 Gen 2 с разъемом Type-C, слота Turbo M.2, кожухов Steel Armor на слотах расширения.

В описании платы X370 Gaming M7 ACK выделено три существенных новшества: слот M.2 с радиатором Shield Frozr, сетевая технология Killer DoubleShot Pro и звуковая подсистема Audio Boost 4 Pro.

Под обозначением Killer DoubleShot Pro кроется оптимизация использования проводного и беспроводного подключения, выполняемого с помощью адаптеров Killer E2500 и Killer Wireless-AC 1535 соответственно. Утилита Killer Network Manager распределяет подключения между приложениями.

Конфигурация подсистемы AudioBoost 4 Pro включает два звуковых процессора со встроенными усилителями.