AMD Project 47 — серверная стойка с процессорами Epyc 7601 и адаптерами Radeon Instinct MI25, обеспечивающая производительность в 1 PFLOPS

На прошедшем мероприятии Capsaicin SIGGRAPH компания AMD не только представила новые видеокарты и процессоры, но и показала Project 47 — серверную стойку, основанную на своих новейших решениях.

Project 47 создавался совместно с компанией Inventec. Как сказано на сайте AMD, проект призван показать, чего можно достичь, когда самый большой серверный процессор в мире сочетается с крупнейшим в мире графическим процессором, основанном на архитектуре Vega.

Собственно, достичь можно производительности в 1 PFLOPS с одинарной точностью. Энергоэффективность при этом составляет 30 GFLOPS на ватт.

Project 47 представляет собой серверную стойку с 20 серверами, каждый из которых основан на одном CPU Epyc 7601 и четырёх графических ускорителях Radeon Instinct MI25. Также известно, что сервера содержат SSD и память DDR4 производства Samsung, но объёмы не уточнили.

Project 47 — это не просто демонстрационный проект. Это реальный продукт, который будет доступен клиентам в конце текущего года.