Корпус SilverStone Raven RVZ03 для малогабаритных ПК вмещает четыре накопителя типоразмера 2,5 дюйма

Ассортимент SilverStone пополнил компьютерный корпус Raven RVZ03 (SST-RVZ03B), украшенный полноцветной подсветкой. Производитель называет его развитием модели RVZ01-E. Как и она, новый корпус вмещает системную плату типоразмера mini-DTX или mini-ITX, блок питания типоразмера ATX и до четырех накопителей типоразмера 2,5 дюйма. Габариты корпуса равны 382 x 105 x 350 мм.

В корпусе достаточно места для карт расширения длиной до 330 мм, в том числе, занимающих два слота. Максимально допустимая высота системы охлаждения процессора равна 83 мм, длина блока питания — 150 мм. При этом производитель советует использовать БП длиной до 140 мм, предпочтительно — с модульными кабельными системами и плоскими кабелями.

Корпус можно размещать в вертикальной или горизонтальной ориентации. В нем установлено два 120-миллиметровых вентилятора, которые вращаются со скоростью 1500 об/мин. Возможна установка третьего 120-миллиметрового вентилятора.

На панель ввода-вывода вынесена пара разъемов USB 3.0, а также гнезда для подключения наушников и микрофона. Масса корпуса равна 4,05 кг. Рекомендованная производителем цена SilverStone Raven RVZ01-E равна $83,7.