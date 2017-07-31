В конце года Samsung встроит в свои SoC модем LTE с агрегацией шести несущих и скоростью до 1,2 Гбит/с

Как сообщает The Investor, компания Samsung Electronics заявила о разработке новой технологии LTE, которая поддерживает агрегацию шести несущих (6CA).

Данная технология позволит операторам сотовой связи предлагать своим клиентам быструю и стабильную передачу данных при помощи объединения более двух частотных диапазонов для увеличения пропускной способности.

Samsung Electronics заявила, что первые модемы LTE, обеспечивающие передачу данных на скорости до 1,2 Гбит/с, появятся в мобильных процессорах, которые будут запущены в производство в конце этого года.

В феврале этого года Samsung начала выпуск 10-нанометровой SoC Samsung Exynos 9 Series 8895, в которую встроен модем LTE, поддерживающий агрегацию пяти несущих (5CA) и скорость передачи данных до 1 Гбит/с.

Samsung Electronics утверждает, что новые модемы, поддерживающие агрегацию шести несущих, будут примерно на 20% быстрее ранее выпущенных.