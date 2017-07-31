Производитель назвал цены и даты начала продаж процессоров AMD Ryzen Threadripper 1950X, 1920X и 1900X

Компания AMD опубликовала подробные сведения о процессорах Ryzen Threadripper для высокопроизводительных настольных систем (HEDT). Линейка AMD Ryzen Threadripper включает модели 1950X, 1920X и 1900X в исполнении TR4. Они рассчитаны на установку в системные платы на чипсете X399.
Процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X располагает 16 ядрами, способными выполнять 32 потока команд, и работает на базовой частоте 3,4 ГГц. Базовая частота 12-ядерной модели 1920X, способной выполнять 24 потока команд, равна 3,5 ГГц, а 8-ядерной модели 1900X, способной выполнять 16 потоков команд, — 3,8 ГГц. Во всех случаях повышенная частота равна 4,0 ГГц, повышенная частота XFR — 4,2 ГГц.
В процессоры интегрированы корневые комплексы PCIe с 64 линиями. Значение TDP равно 180 Вт.
Рекомендованная производителем цена модели 1950X равна $999, 1920X — $799. Эти две модели появятся в продаже 10 августа.
Процессор 1900X оценен в $549. Его продажи должны начаться 31 августа. http://www.amd.com/en-us/press-releases/Pages/ultimate-boost-for-2017jul30.aspx AMD