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Продажи умных часов Samsung Gear S3 frontier TUMI Special Edition начнутся 6 августа

Теги: Samsung

Источник: Samsung

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Компания Samsung представила умные часы Gear S3 frontier TUMI Special Edition, созданные в сотрудничестве с компанией TUMI, специализирующейся на выпуске чемоданов, сумок и других галантерейных товаров для путешественников. В пресс-релизе, посвященном выпуску часов, устройство названо «идеальным компаньоном для путешествий».

Умные часы Samsung Gear S3 frontier TUMI Special Edition стоят $450

Внешними отличиями новой версии устройства являются логотип TUMI на виртуальном циферблате и ремешок из фирменного материала, хорошо знакомого поклонникам марки TUMI.

С точки зрения технических характеристик, устройство не отличается от базовой модели Galaxy S3 frontier, увидевшей свет примерно год назад. Часы работают под управлением Tizen. Они оснащены дисплеем Super AMOLED диаметром 1,3 дюйма и разрешением 360 x 360 пикселей, прикрытым стеклом Gorilla Glass SR+ Crystal. Их конфигурация включает 768 МБ оперативной памяти и 4 ГБ флэш-памяти. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 380 мА∙ч, а для связи со смартфоном используется интерфейс Bluetooth 4.2. В оснащение часов входит приемник A-GPS/Glonass, акселерометр, барометр, гироскоп, микрофон, громкоговоритель, датчики освещенности и частоты сердечных сокращений. Устройство поддерживает беспроводную зарядку, Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC и MST. Можно также отметить степень защиты IP68 и соответствие требованиям теста MIL-STD-810G. При габаритах 49,0 x 46,0 x 12,9 мм часы весят 63 г.

Продажи умных часов Samsung Gear S3 frontier TUMI Special Edition начнутся 6 августа. Часы оценены в $450. Базовая модель стоит $300.

30 июля 2017

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