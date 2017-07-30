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Док-станция Dodocool DC52 Dual USB-C предназначена для MacBook Pro 2016/17

Теги: Apple

Источник: Amazon

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Компания Dodocool выпустила аксессуар Dodocool DC52 Dual USB-C, предназначенный для 13- и 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro 2016/17, которые оснащены двумя разъемами USB-C (USB 3.1).

Док-станция Dodocool DC52 Dual USB Type-C выполнена из алюминиевого сплава, устройство оснащено двумя разъемами USB-C (USB 3.0 и USB 3.1), которые поддерживают 100-ваттную зарядку, трансляцию видеороликов в разрешении до 5K (5120 x 2880 пикселей при 60 к/с) и передачу данных на скорости до 10 Гбит/с (до 5 Гбит/с для разъема USB 3.0).

Док-станция Dodocool DC52 Dual USB-C предназначена для MacBook Pro 2016/17

Также в оснащение входят два полноразмерных порта USB-A (USB 3.0), слоты для карт памяти SD и microSD.

Устройство предлагается по цене 60 долларов.

30 июля 2017

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