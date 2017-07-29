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Western Digital и SanDisk начали поставки твердотельных накопителей Blue и Ultra объемом до 1 ТБ

Теги: Western Digital, SanDisk

Источник: Techpowerup

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Компания Western Digital и ее дочернее предприятие SanDisk начали поставки твердотельных накопителей серий Blue и Ultra соответственно. Пока доступны модели объемом от 250 до 1 ТБ, но скоро в линейке SanDisk Ultra должна появиться модель объемом 2 ТБ.

В новых SSD используется флэш-память 3D BiCS FLASH NAND

В накопителях используется контроллер Marvell 88SS1074. Для подключения к хосту предназначен интерфейс SATA 6 Гбит/с.

Наряду с SSD типоразмера 2,5 дюйма, входящими в обе линейки, в линейку WD Blue также вошли SSD в виде односторонних плат M.2 2280.

Накопители минимального объема демонстрируют скорость чтения до 550 МБ/с и скорость записи до 525 МБ/с. Производительность на операциях с произвольным доступом достигает 95 000 IOPS в режиме чтения и 81 000 IOPS в режиме записи. Остальные накопители развивают скорость чтения 560 МБ/с и скорость записи 530 МБ/с, производительность на операциях с произвольным доступом у них достигает 95 000 IOPS в режиме чтения и 84 000 IOPS в режиме записи.

Цена SSD WD Blue объемом 250 ГБ равна $90, 500 ГБ — $150, 1 ТБ — $280. Накопители SanDisk Ultra таких же объемов стоят $100, $165 и $280 соответственно, а модель объемом 2 ТБ будет стоить $550. На все новые SSD распространяется трехлетняя гарантия.

29 июля 2017

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