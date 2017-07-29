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Подводный бокс Nauticam NA-A9 предназначен для камеры Sony A9

Теги: Sony

Источник: Nauticam

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Показанный на иллюстрациях бокс для подводной съемки пополнил ассортимент компании Nauticam. Он называется NA-A9 и предназначен для камеры Sony A9, представленной в апреле.

Он обеспечивает возможность погружения на глубину до 100 м

Бокс из алюминия обеспечивает удобный доступ к органам управления камеры. При этом ключевые регулировки можно выполнить, не снимая руки от рукояток. Конструкция замка порта для объектива обеспечивает возможность быстрой смены объектива. Так же быстро можно открыть бокс для смены аккумулятора или карты памяти.

Он обеспечивает возможность погружения на глубину до 100 м

Кстати, порт для объективов совместим с портом бокса Nauticam NA-A7II для камеры Sony A7 II. Список поддерживаемых объективов Sony FE включает 13 моделей. С помощью переходника можно использовать объективы Canon EF. Кроме того, есть переходник для установки непосредственно контактирующих с водой объективов серии UW-Nikkor для дальномерных подводных камер Nikonos.

Он обеспечивает возможность погружения на глубину до 100 м

Помимо стандартного видоискателя можно использовать улучшенный видоискатель с увеличенным углом обзора и видоискатель с окуляром, повернутым на угол 45º для большего удобства при макросъемке. Предусмотрено управление внешней вспышкой по оптическому каналу или электрическому каналу (в обоих случаях понадобятся приспособления, приобретаемые дополнительно).

Он обеспечивает возможность погружения на глубину до 100 м

Бокс размерами 348 x 200 x 118 мм весит 2,52 кг. Он рассчитан на погружения на глубину до 100 м. Цену новинки источник не называет.

29 июля 2017

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Подводный бокс Nauticam NA-A9 предназначен для камеры Sony A9: Он обеспечивает возможность погружения на глубину до 100 м

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