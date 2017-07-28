Toshiba использует в SSD TR200 64-слойную флэш-память 3D TLC NAND

Изображенное на иллюстрации изделие станет первым твердотельным накопителем Toshiba на базе 64-слойной флэш-памяти BiCS (3D TLC NAND), предназначенным для розничной торговли. В оформлении TR200 прослеживается преемственность с накопителями OCZ.
Накопитель типоразмера 2,5 дюйма с интерфейсом SATA будет выпускаться объемом от 240 до 960 ГБ. По данным производителя, при последовательном доступе скорость чтения достигает 550 МБ/с, скорость записи — 525 МБ/с. При произвольном доступе блоками по 4 КБ можно рассчитывать на производительность до 80 000 IOPS в режиме чтения и до 87 000 IOPS — в режиме записи.
На накопители распространяется трехлетняя гарантия. Их продажи должны начаться осенью. Цены пока не названы.