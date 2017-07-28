Опубликованы новые подробности о SoC Exynos 9610 и 7885

В начале июня стало известно, компания Samsung занимается разработкой новой однокристальной системы среднего класса Exynos 9610, которая должна составить конкуренцию мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 660.

Согласно новой информации, SoC Exynos 9610 будет производиться с использованием 10-нанометрового технологического процесса (а на 14-нанометрового, как сообщалось ранее). Однокристальная система получила по четыре ядра Cortex-A73 и Cortex-A53 (более производительные ядра работают на частоте до 2,4 ГГц). В качестве GPU выступает не Mali-G72, а Mali-G71.

Вторая однокристальная система, о которой говорит источник, носит название Exynos 7885. Она также будет производиться по нормам 10 нм. Инсайдер пишет о шести вычислительных ядрах: двух ARM Cortex-A73 и четырех ARM Cortex-A53. Максимальная тактовая частота работы составит 2,1 ГГц. SoC Exynos 7885 получит тот же GPU Mali-G71.

Данная SoC должна дебютировать в смартфоне Samsung Galaxy A7 (2018), который на этой неделе был замечен в GFXBench. Правда ПО указало на наличие восьмиядерной SoC.