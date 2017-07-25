Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в GFXBench
В начале этого года были представлены смартфоны Samsung Galaxy А3 (2017), Galaxy А5 (2017) и Galaxy А7 (2017).
Теперь же в базе данных тестового пакета GFXBench появилась информация о смартфоне с модельным номером SM-A730x, под которым скрывается Galaxy A7 (2018). Стоит добавить, что Galaxy A7 (2016) и Galaxy A7 (2017) проходили под модельными номерами SM-A710x и SM-A720x.
Samsung Galaxy A7 (2018) получит дисплей разрешением 1920 х 1080 пикселей неизвестной диагонали, восьмиядерную однокристальную систему с частотой 2,1 ГГц, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Разрешение обеих камер составит 16 Мп. Протестированное устройство работало под управлением Android 7.1.1 Nougat, однако на момент выхода версия ОС может измениться на Android 8.
Представить смартфон должны в конце этого года или в начале следующего.
Facebook
Вконтакте
Одноклассники
Все новости за сегодня
Apple принимается за создание собственной технологии OLED: В распоряжении разработчиков будет экспериментальная линия 2,5G
Компания Qualcomm подтвердила существование SoC Snapdragon 845: По предварительным сведениям, Snapdragon 845 будет выпускаться по 10-нанометровой технологии
Специалисты KIMM смогли ускорить производство панелей micro-LED в 1000 раз: Институт планирует предоставить лицензию южнокорейской компании Lumens
Компания SK Hynix отчиталась за второй квартал 2017 года: Чистая прибыль SK Hynix за год выросла на 763%
Facebook может выпустить умную АС с 15-дюймовой сенсорной панелью в следующем году: Рынок умных АС должен вырасти до 5,5 млрд долларов к 2022 году
Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в GFXBench: Представить смартфон должны в конце этого года или в начале следующего
Вспомогательный дисплей смартфона Meizu Pro 7 имеет диагональ 1,9 дюйма, базовая версия получит SoC Helio P25: Цена и емкость аккумулятора пока остаются неизвестными
LG Display будет производить телевизионные панели OLED в Китае: Китай предоставляет налоговые льготы компаниям, которые занимаются производством продукции в стране
Массовое производство SoC Kirin 970 начнется в сентябре: Soc Kirin 970 дебютирует в смартфоне Huawei Mate 10, который должен быть представлен в октябре этого года
Смартфон Nokia 2 замечен в базе данных Geekbench : Цена Nokia 2 должна составить около 100 евро
Смартфон Xiaomi Mi 5X поступит в продажу 1 августа: На текущий момент более полумиллиона человек изъявили желание приобрести новинку компании Xiaomi
Telegram получил самоудаляющиеся фото- и видеосообщения: Также обновление улучшило фоторедактор и скорость загрузки мультимедийных данных
Спрос на сдвоенные камеры для смартфонов позволит Samsung Electro-Mechanics улучшить свое финансовое положение: В третьем квартале впервые с 2013 году операционная прибыль компании превысит отметку 90 млн долларов
LG выпустила новые датчики для умного дома: Цена новых датчиков колеблется в диапазоне от 28 до 59 долларов
Названа дата анонса смартфона Nokia 8: Анонс Nokia 8 назначен на 16 августа
Нехватка компонентов подорвет поставки ПК в этом полугодии: Дефицит связан с выпуском в этом полугодии новых моделей смартфонов
Продажи процессоров AMD Ryzen Threadripper начнутся 10 августа: СВО в комплект не входит
Компания Nikon отметила 100-летие обещанием выпустить новую зеркальную камеру: Как и ожидалось, она будет называться Nikon D850
Процессор Intel Core i9-7960X набирает 33672 балла в тесте Geekbench : 16 ядер Intel Core i9-7960X способны одновременно исполнять 32 потока команд
За минувший квартал Logitech удалось выручить 530 млн долларов: Операционная прибыль за год выросла на 22%
Mercedes-Benz впервые примет участие в гонках Formula E в 2019 году : Для этого немецкий автопроизводитель отказывается от участия в DTM
В Индии хотят запретить самоуправляемые автомобили: Руководство страны объясняет это желанием сохранить рабочие места
Qualcomm обвиняет сторонников Apple в попытке ввести ITC в заблуждение: На прошлой неделе на сторону Apple стали компании Google, Amazon, Microsoft и Facebook
Холдинг Alphabet опубликовал отчет за второй квартал 2017 года: Доход за год вырос, прибыль — уменьшилась
Бокс Aquatica AGH5 позволяет снимать камерой Panasonic Lumix DC-GH5 на глубинах до 130 м: Продажи бокса должны начаться в конце августа по цене $1799
Western Digital объявляет о создании флэш-памяти 3D NAND X4, хранящей по четыре бита в ячейке: Чтобы хранить в одной ячейке четыре бита, необходимо распознавать шестнадцать уровней заряда