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Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в GFXBench

Теги: Samsung

Источник: GFXBench

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В начале этого года были представлены смартфоны Samsung Galaxy А3 (2017), Galaxy А5 (2017) и Galaxy А7 (2017).

Теперь же в базе данных тестового пакета GFXBench появилась информация о смартфоне с модельным номером SM-A730x, под которым скрывается Galaxy A7 (2018). Стоит добавить, что Galaxy A7 (2016) и Galaxy A7 (2017) проходили под модельными номерами SM-A710x и SM-A720x.

Samsung Galaxy A7 (2018) получит дисплей разрешением 1920 х 1080 пикселей неизвестной диагонали, восьмиядерную однокристальную систему с частотой 2,1 ГГц, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Разрешение обеих камер составит 16 Мп. Протестированное устройство работало под управлением Android 7.1.1 Nougat, однако на момент выхода версия ОС может измениться на Android 8.

Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в GFXBench

Представить смартфон должны в конце этого года или в начале следующего.

25 июля 2017

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