Представлен смартфон Xiaomi Mi 5X стоимостью $220 с такой же камерой, как у Xiaomi Mi 6

Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 5X, который получил точно такую же сдвоенную камеру, как флагманский Xiaomi Mi 6, но при этом его цена составляет всего 220 долларов. Модули камеры имеют разрешение 12 Мп, она получила двукратный зум и портретный режим.

В качестве однокристальной системы выступает Snapdragon 625, объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а емкость флэш-накопителя равна 64 ГБ.

Дисплей диагональю 5,5 дюйма имеет разрешение 1920 х 1080 пикселей. Емкость аккумулятора равна 3080 мА•ч. Смартфон получил дактилоскопический датчик, расположенный на задней панели, а также «улучшенную аудиосистему».

Смартфон был представлен вместе с оболочкой MIUI 9, которая будет установлена на нем из коробки.

В Китае продажи начнутся в ближайшее время.