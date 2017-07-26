Для технологии TADF характерна втрое более высокая эффективность по сравнению с лучшими флуоресцентными материалами и больший срок службы. Ожидается, что дисплеи OLED с синим материалом TADF будут потреблять в два раза меньше энергии, чем обычные.

Как мы уже сообщали, специалистам Cynora удалось существенно улучшить синий материал для органических светодиодов, работающих по принципу термально активируемой отложенной флуоресценции (TADF OLED). Разработчики уверены, что смогут превратить свое достижение в коммерческий продукт до конца текущего года.

Как утверждается, компания LG Display планирует инвестировать в Cynora половину указанной суммы. Еще столько же собирается вложить компания Samsung Display. Южнокорейские производители первыми освоили серийное производство панелей OLED. Их стремление развивать технологию, чтобы сохранить устойчивые позиции на рынке вполне объяснимо.

По сообщению источника, немецкая компания Cynora, занимающая разработкой светоизлучающих материалов для OLED, завершает последний раунд финансирования. Его цель — привлечь 15 млн евро.

LG Display и Samsung Display вложатся в одного и того же разработчика технологии OLED

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LG Display и Samsung Display вложатся в одного и того же разработчика технологии OLED: Немецкая компания Cynora завершает последний раунд финансирования

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