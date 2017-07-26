Foxconn уже производит по 200 новых смартфонов iPhone каждый день

Ранее источники сообщали, что компания Apple может задержать выпуск новых смартфонов iPhone до октября, однако свежие инсайдерские данные указывает на то, что все идет по графику.

Часто публикующий достоверную информацию источник Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin) сообщил, что все три новые модели iPhone (iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8) уже запущены в тестовое производство. Данную информацию ему предоставил сотрудник завода Foxconn в Чжэнчжоу, где собираются новые смартфоны. В данный момент ежедневно Foxconn выпускает по 200 новых устройств.

Более того, Гескин предполагает, что Apple смогла разместить дактилоскопический датчик под поверхностью дисплея. По крайней мере, в тестовых образцах было реализовано именно такое решение.

Недавние изображения iPhone 8 намекали, что сканер отпечатков пальцев может находиться под кнопкой включения смартфона.

Анонс iPhone 8 ожидается в сентябре этого года.