Смартфону HTC U12 приписывают SoC Snapdragon 845 и четыре камеры

В Сети уже появились слухи о новом флагманском смартфоне HTC U12, который должен быть выпущен только в следующем году.

HTC U12 должен получить дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением 4К, который будет изогнут по бокам, а сверху и снизу ограничен тонкими рамками. На верхней рамке найдется место для громкоговорителя и сдвоенной камеры разрешением 16 Мп. Под дисплеем будет располагаться только логотип HTC.

Основная камера будет также сдвоенной, в качестве однокристальной системы выступит еще неанонсированная Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, емкость флэш-накопителя будет равна 128 ГБ.