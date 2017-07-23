В отсек для накопителя типоразмера 2,5 дюйма можно с помощью переходника подключить SSD типоразмера mSATA или M.2 с интерфейсом SATA.

В корпусе ПК модуль Raidon InTANK iR2623-S3 занимает два отсека типоразмера 5,25 дюйма. Массив поддерживает режимы RAID-1 и RAID-0. Состояние накопителей постоянно отображается на встроенном индикаторе.

С пометкой «новинка» в каталоге Raidon Technology появился внутренний модуль RAID, получивший обозначение iR2623-S3. Он включает массив RAID из двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и один независмый накопитель типоразмера 2,5 дюйма.

Модуль Raidon InTANK iR2623-S3 включает массив RAID из двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и один накопитель типоразмера 2,5 дюйма

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