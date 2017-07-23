Модуль Raidon InTANK iR2623-S3 включает массив RAID из двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и один накопитель типоразмера 2,5 дюйма

С пометкой «новинка» в каталоге Raidon Technology появился внутренний модуль RAID, получивший обозначение iR2623-S3. Он включает массив RAID из двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и один независмый накопитель типоразмера 2,5 дюйма.
В корпусе ПК модуль Raidon InTANK iR2623-S3 занимает два отсека типоразмера 5,25 дюйма. Массив поддерживает режимы RAID-1 и RAID-0. Состояние накопителей постоянно отображается на встроенном индикаторе.
В отсек для накопителя типоразмера 2,5 дюйма можно с помощью переходника подключить SSD типоразмера mSATA или M.2 с интерфейсом SATA.
Габариты изделия равны 148 х 84 х 202 мм, масса — 1,2 кг. http://www.raidon.com.tw/RAIDON2016/product.php?id=96 Raidon