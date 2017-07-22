Корпус View 21 Tempered Glass Edition рассчитан на платы типоразмера ATX

На передней стенке можно установить три 120-миллиметровых вентилятора или два 140-миллиметровых. Снизу и сзади есть места для двух 120-миллиметровых вентиляторов (задний входит в комплект), а вверху — для 140-миллиметрового. Возможна установка СВО. При габаритах 208 x 471 x 492 мм корпус весит чуть более 8 кг. Цену Thermaltake View 21 Tempered Glass Edition производитель не называет.

На перегородке между отсеками есть место для двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма. Еще два накопителя такого же типоразмера и два накопителя типоразмера 3,5 дюйма можно разместить за системной платой.

Корпус разделен по горизонтали. Верхняя часть отведена для системной платы и карт расширения длиной до 42 см. Максимально допустимая высота процессорной системы охлаждения равна 16 см. В нижнем отсеке находится блок питания.

Компания Thermaltake представила корпус View 21 Tempered Glass Edition. Это разновидность модели View 21, рассчитанной на платы типоразмера ATX. Ее отличительной чертой являются боковые и передняя панели из закаленного стекла толщиной 4 мм.

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