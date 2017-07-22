Корпус View 21 Tempered Glass Edition рассчитан на платы типоразмера ATX

Компания Thermaltake представила корпус View 21 Tempered Glass Edition. Это разновидность модели View 21, рассчитанной на платы типоразмера ATX. Ее отличительной чертой являются боковые и передняя панели из закаленного стекла толщиной 4 мм.
Корпус разделен по горизонтали. Верхняя часть отведена для системной платы и карт расширения длиной до 42 см. Максимально допустимая высота процессорной системы охлаждения равна 16 см. В нижнем отсеке находится блок питания.
На перегородке между отсеками есть место для двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма. Еще два накопителя такого же типоразмера и два накопителя типоразмера 3,5 дюйма можно разместить за системной платой.
На передней стенке можно установить три 120-миллиметровых вентилятора или два 140-миллиметровых. Снизу и сзади есть места для двух 120-миллиметровых вентиляторов (задний входит в комплект), а вверху — для 140-миллиметрового. Возможна установка СВО. При габаритах 208 x 471 x 492 мм корпус весит чуть более 8 кг. Цену Thermaltake View 21 Tempered Glass Edition производитель не называет.