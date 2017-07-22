Показать все

Корпус View 21 Tempered Glass Edition рассчитан на платы типоразмера ATX

Теги: Thermaltake

Источник: Thermaltake

1174

Компания Thermaltake представила корпус View 21 Tempered Glass Edition. Это разновидность модели View 21, рассчитанной на платы типоразмера ATX. Ее отличительной чертой являются боковые и передняя панели из закаленного стекла толщиной 4 мм.

Корпус View 21 Tempered Glass Edition рассчитан на платы типоразмера ATX

Корпус разделен по горизонтали. Верхняя часть отведена для системной платы и карт расширения длиной до 42 см. Максимально допустимая высота процессорной системы охлаждения равна 16 см. В нижнем отсеке находится блок питания.

Корпус View 21 Tempered Glass Edition рассчитан на платы типоразмера ATX

На перегородке между отсеками есть место для двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма. Еще два накопителя такого же типоразмера и два накопителя типоразмера 3,5 дюйма можно разместить за системной платой.

Корпус View 21 Tempered Glass Edition рассчитан на платы типоразмера ATX

На передней стенке можно установить три 120-миллиметровых вентилятора или два 140-миллиметровых. Снизу и сзади есть места для двух 120-миллиметровых вентиляторов (задний входит в комплект), а вверху — для 140-миллиметрового. Возможна установка СВО. При габаритах 208 x 471 x 492 мм корпус весит чуть более 8 кг. Цену Thermaltake View 21 Tempered Glass Edition производитель не называет.

22 июля 2017

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Дейрдре О'Брайан (Deirdre O'Brien) стала новым вице-президентом Apple: Тим Кук похвалил Дейрдре О

Безрамочный смартфон Essential PH-1 обещают выпустить в ближайшее время: Можно предположить, что смартфон появится на рынке до конца лета

L-образные аккумуляторы для iPhone 9 будет поставлять только LG Chem: LG инвестировала десятки миллионов долларов в новые производственные линии

Автоматический зонтик Xiaomi стоимостью $15 защитит от дождя и солнца: В продажу новинка поступит 24 июля2

Baidu и JD.com инвестируют более 2 млрд долларов в государственную телекоммуникационную компанию China Unicom: Предполагается, что новые средства позволят оператору начать активное внедрение технологии 5G1

Facebook работает над модульным смартфоном, который может стать развитием идей Project Ara: Представители Facebook воздержались от комментариев

Apple работает с китайской компанией над батареями для электромобилей: Представители обеих компаний отказались делать комментарии по этому поводу2

На выпуск портретного объектива Glaukar 3.1, разработанного в 1910 году, уже собрано вдвое больше средств, чем намечалось: Три стекла в алюминиевой оправе планируют продавать за $20001

1318

iXBT TV

  • Обзор недорогого игрового ноутбука MSI GP62M 7RDX World Of Tanks Edition

  • Обзор недорогой материнской платы Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 для процессоров AMD Ryzen

  • Обзор доступного сетевого накопителя на два отсека QNAP D2

  • Самая странная камера, всё более умные автомобили

  • Обзор напольных весов Unit UBS-2210 (с биоимпедансным анализатором состава тела) и UBS-2056

  • Обзор видеорегистратора, GPS-информатора и радар-детектора Subini STR XT-6

  • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS6000 с функциями регистратора

  • Обзор монохромного светодиодного МФУ Xerox VersaLink B7030 формата А3

  • Автономный телефон, брутальный моддинг, провалы стартапов

  • Обзор пылесоса с аквафильтром и сепаратором Mie Ecologico Special

  • Обзор панорамной защищенной экшн-камеры Nikon KeyMission 360 со съемкой 4K-видео

  • 10 лет iPhone, монитор с частотой 240 Гц, возвращение Nintendo SNES

1212

Теги

Рекомендуем почитать

1156

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2016.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017