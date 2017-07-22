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L-образные аккумуляторы для iPhone 9 будет поставлять только LG Chem

Теги: Apple, iPhone, LG

Источник: Mydrivers

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В последнее время появляется слишком много новостей о смартфоне iPhone 8, поэтому для разнообразия предлагаем вашему вниманию порцию неподтвержденной информации об iPhone 9.

Как сообщают китайские источники, единственным поставщиком аккумуляторов для нового смартфона Apple, который выйдет в следующем году, будет выступать компания LG Chem. Обычно компания Apple придерживается политики, согласно которой комплектующие для ее смартфонов поставляют одновременно несколько компаний. Но в данном случае LG Chem удалось получить эксклюзивный контракт.

L-образные аккумуляторы для iPhone 9 будет поставлять только LG Chem

Аккумулятор для для iPhone 9 будет иметь L-образную форму, что позволит повысить емкость, не делая весь смартфон больше. Также считается, что новая форма позволит заряжать аккумулятор быстрее. Источник добавляет, что LG инвестировала десятки миллионов долларов в новые производственные линии, а выпуск таких аккумуляторов начнется в начале следующего года.

В мае появились слухи, что iPhone 9 будет доступен с дисплеями OLED диагональю 5,28 и 6,46 дюйма, а единственным поставщиком будет Samsung.

22 июля 2017

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