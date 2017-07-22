Дейрдре О'Брайан (Deirdre O'Brien) стала новым вице-президентом Apple

Дейрдре О'Брайан (Deirdre O'Brien), которая работает в Apple около 30 лет, заняла новую должность, став вице-президентом по персоналу купертиновской компании.

Ранее Дейрдре О'Брайан были вице-президентом по продажам, на новой должности она будет отчитываться напрямую перед исполнительным директором компании Тимом Куком (Tim Cook).

О'Брайан будет контролировать набор и обучение сотрудников, их вознаграждение, а также работу университета Apple, в котором повышают свой образовательный уровень и обмениваются опытом сотрудники компании.

Тим Кук похвалил Дейрдре О'Брайан, заявив, что у нее за плечами огромный опыт и она прекрасно понимает не только уникальную культуру Apple, но и то, что люди, которые приходят в компанию, хотят заняться лучшей работой в своей жизни.