Lenovo показала концепт сгибающегося смартфона-браслета, умный проектор, персональный помощник CAVA и AR-гарнитуру daystAR

Смартфон Lenovo Cplus получил сгибающийся корпус, который позволяет надевать его на руку и носить в качестве интересного браслета или умных часов.
Задняя панель устройства покрыта кожей, а диагональ сгибающегося дисплея AMOLED составляет 4,35 дюйма. Устройство оснащено встроенной SIM-картой.
Разработчики показали систему персонального помощника CAVA, которая распознает естественную речь пользователей, а также их лица. Система сможет делать рекомендации, основываясь на записях в календаре.
Также был представлен умный проектор SmartCast+, который сможет распознавать предметы в окружении, а также позволит выполнять функции устройства дополненной реальности.
Гарнитура дополненной реальности daystAR имеет небольшой угол обзора, который составляет всего 40°, но для ее работы не требуется компьютер или смартфон.
Стоит обратить внимание на то, что это концепты, поэтому не все они могут добраться до прилавков магазинов.