Lenovo показала концепт сгибающегося смартфона-браслета, умный проектор, персональный помощник CAVA и AR-гарнитуру daystAR

В ходе саммита Lenovo Tech World, который прошел на этой неделе, компания Lenovo продемонстрировала несколько новых технологически продвинутых решений. Подробностей о них пока немного, но кое-что мы уже знаем.

Смартфон Lenovo Cplus получил сгибающийся корпус, который позволяет надевать его на руку и носить в качестве интересного браслета или умных часов.

Задняя панель устройства покрыта кожей, а диагональ сгибающегося дисплея AMOLED составляет 4,35 дюйма. Устройство оснащено встроенной SIM-картой.

Разработчики показали систему персонального помощника CAVA, которая распознает естественную речь пользователей, а также их лица. Система сможет делать рекомендации, основываясь на записях в календаре.

Также был представлен умный проектор SmartCast+, который сможет распознавать предметы в окружении, а также позволит выполнять функции устройства дополненной реальности.

Гарнитура дополненной реальности daystAR имеет небольшой угол обзора, который составляет всего 40°, но для ее работы не требуется компьютер или смартфон.

Стоит обратить внимание на то, что это концепты, поэтому не все они могут добраться до прилавков магазинов.