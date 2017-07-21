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Lenovo показала концепт сгибающегося смартфона-браслета, умный проектор, персональный помощник CAVA и AR-гарнитуру daystAR

Теги: Lenovo

Источник: Lenovo, Ithome

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В ходе саммита Lenovo Tech World, который прошел на этой неделе, компания Lenovo продемонстрировала несколько новых технологически продвинутых решений. Подробностей о них пока немного, но кое-что мы уже знаем.
Lenovo показала концепт сгибающегося смартфона-браслета, умный проектор, персональный помощник CAVA и AR-гарнитуру daystAR

Смартфон Lenovo Cplus получил сгибающийся корпус, который позволяет надевать его на руку и носить в качестве интересного браслета или умных часов.

Lenovo показала концепт сгибающегося смартфона-браслета, умный проектор, персональный помощник CAVA и AR-гарнитуру daystAR

Задняя панель устройства покрыта кожей, а диагональ сгибающегося дисплея AMOLED составляет 4,35 дюйма. Устройство оснащено встроенной SIM-картой.

Lenovo показала концепт сгибающегося смартфона-браслета, умный проектор, персональный помощник CAVA и AR-гарнитуру daystAR

Разработчики показали систему персонального помощника CAVA, которая распознает естественную речь пользователей, а также их лица. Система сможет делать рекомендации, основываясь на записях в календаре.

Lenovo показала концепт сгибающегося смартфона-браслета, умный проектор, персональный помощник CAVA и AR-гарнитуру daystAR

Также был представлен умный проектор SmartCast+, который сможет распознавать предметы в окружении, а также позволит выполнять функции устройства дополненной реальности.

Lenovo показала концепт сгибающегося смартфона-браслета, умный проектор, персональный помощник CAVA и AR-гарнитуру daystAR

Гарнитура дополненной реальности daystAR имеет небольшой угол обзора, который составляет всего 40°, но для ее работы не требуется компьютер или смартфон.

Стоит обратить внимание на то, что это концепты, поэтому не все они могут добраться до прилавков магазинов.

21 июля 2017

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