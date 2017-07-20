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Производитель чехлов Nillkin утверждает, что смартфон Samsung Galaxy Note 8 получит широкую рамку над дисплеем
На всех предыдущих изображениях смартфона Samsung Galaxy Note 8 мы видели устройство, которое очень похоже на уже выпущенные Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+.
Однако свежая картинка, которая была опубликована производителем защитных чехлов Nillkin, демонстрирует нам несколько иное положение вещей.
Если верить Nillkin, то смартфон Samsung Galaxy Note 8 получит довольно широкую рамку над дисплеем.
Пока что мы не можем найти объяснение причин, которые побудили бы производителя расширять рамку над дисплеем нового смартфона.
В любом случае, придется дождаться появления официальных изображений.
Источник: /Leaks
11:40 20.07.2017 Jin
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