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Главная » Новости » 2017 » 07 » 20 20 июля 2017

Производитель чехлов Nillkin утверждает, что смартфон Samsung Galaxy Note 8 получит широкую рамку над дисплеем

На всех предыдущих изображениях смартфона Samsung Galaxy Note 8 мы видели устройство, которое очень похоже на уже выпущенные Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+.

Однако свежая картинка, которая была опубликована производителем защитных чехлов Nillkin, демонстрирует нам несколько иное положение вещей.

Если верить Nillkin, то смартфон Samsung Galaxy Note 8 получит довольно широкую рамку над дисплеем.

Производитель чехлов Nillkin утверждает, что смартфон Samsung Galaxy Note 8 получит широкую рамку над дисплеем

Пока что мы не можем найти объяснение причин, которые побудили бы производителя расширять рамку над дисплеем нового смартфона.

В любом случае, придется дождаться появления официальных изображений.

Источник: /Leaks

11:40 20.07.2017
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