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Apple строит первый китайский ЦОД в провинции Гуйчжоу

Компания Apple подтвердила, что она выделила средства на строительство своего первого китайского центра обработки данных, который расположится в провинции Гуйчжоу.

1 июня этого года в Китае в силу вступил новый закон, который требует от иностранных компаний хранить данные пользователей на серверах, расположенных в стране. Еще до Apple в Китае свои ЦОД открыли такие компании, как Amazon и Microsoft.

Apple строит первый китайский ЦОД в провинции Гуйчжоу

Партнером Apple выступит китайская компания Guizhou-Cloud Big Data Industry Co Ltd., на которую возлагается вся ответственность за работу дата-центра. Ранее Apple заявила, что вложит не менее 1 млрд долларов в развитие Гуйчжоу, постройка ЦОД является частью этого плана.

Местный ЦОД позволит Apple не только соблюдать законодательство, но и улучшить скорость и качество доступа к облачному сервису iCloud для китайских пользователей продукции Apple.

Источник: DigiTimes

13:40 20.07.2017
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