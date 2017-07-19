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Умная АС Samsung Vega может не увидеть свет
Свежие данные указывают на то, что Samsung Electronics может отказаться от идеи выпуска умной акустической системы Samsung Vega, которая находится в разработке более года.
Напомним, основой Samsung Vega должен стать персональный голосовой помощник Bixby, при разработке которого возникли определенные сложности. Но это не является основной причиной, по которой Samsung не планирует выпуск Samsung Vega.
«В данный момент Samsung не считает, что подобные товары в ее исполнении могут пользоваться большим успехом, потому как мировой рынок уже занят Amazon, а корейский рынок является слишком маленьким, чтобы принести достаточную прибыль», — заявил источник.
По оценке EMarketer, более 35,6 млн американцев будут использовать Amazon Echo, Google Home и другие похожие АС в этом году.
Источник: The Investor
11:25 19.07.2017 Jin
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