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Nubia Z17 станет первым смартфоном с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0

В ноябре прошлого года компания Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 4, заявив, что она позволит смартфонам заряжаться на 20% быстрее, чем при использовании технологии предыдущего поколения.

Первой однокристальной системой с поддержкой Quick Charge 4 стала Snapdragon 835, однако до сих пор на рынке нет ни одного смартфона, который бы похвастался поддержкой новой технологии. Уже выпущенные Samsung Galaxy S8 и Xiaomi Mi 6, оснащенные Snapdragon 835, получили поддержку Quick Charge 2.0 и Quick Charge 3.0 соответственно. Sony Xperia XZ Premium также получил поддержку Quick Charge 3.0.

Теперь же Nubia заявила, что первым смартфоном с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0 станет Nubia Z17.

Nubia Z17 станет первым смартфоном с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0

Источники сообщают, что выпуск устройства состоится 1 июня.

Источник: Gizmochina

09:56 25.05.2017
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