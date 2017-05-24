В новых партиях автомобилей Tesla Model S используется суперкомпьютер Nvidia Drive PX 2, но, видимо, нестандартной конфигурации

Автомобили Tesla совершили своего рода революцию. Точнее, даже несколько. Во-первых, они изменили мнение большинства об электромобилях. Во-вторых, предоставили практически полноценный автопилот. В-третьих, машины Tesla используют принципы из мира IT, когда посредством обычного обновления ПО авто может получить улучшенную или даже полностью новую функцию.

Интересен и подход Tesla к конфигурированию своих авто. Дело в том, что комплектующие, ответственные за обработку данных с датчиков автомобиля (в том числе и за работу автопилота), за годы существования на рынке моделей компании менялись уже несколько раз. И Tesla особо не распространяется об этом.

Как оказалось, в новых партиях машин Tesla используются уже автомобильные суперкомпьютеры Nvidia Drive PX 2.

Один из владельцев новенькой Tesla Model S решил разобрать часть автомобиля, чтобы добраться до этого компьютера. Более того, он разобрал и сам ПК, что позволило узнать о наличии у Nvidia Drive PX 2 GPU GP106. Напомним, на нём основана видеокарта GeForce GTX 1060! Тут можно видеть не только полноценный графический процессор, но и отметить иной дизайн печатной платы. Также, судя по фотографиям тыльной стороны, под вторым радиатором никакого GPU нет. Видимо, там как раз и расположена однокристальная система Tegra Parker.

Одна из версий Nvidia Drive PX 2 как раз подразумевает использование одной SoC Tegra X2 и одного GPU Pascal, разве что с иным дизайном печатной платы. Это говорит о том, что специально для Tesla создаются именно такие версии Nvidia Drive PX 2, какую можно видеть на фото. Также можно отметить, что такая модификация суперкомпьютера самой Nvidia позиционируется в качестве основы для продвинутого круиз-контроля, а не для беспилотного вождения.

Кроме того, спецификации GPU в таком версии подразумевают наличие всего 256 ядер CUDA. То есть, либо у Tesla специальная версия с гораздо более производительным GPU, либо GP106 в данном случае сильно урезан, хотя неясно, зачем тогда вообще использовать столь производительное решение, если у Nvidia есть ощутимо более бюджетные.