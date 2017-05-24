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Samsung может начать поставлять дисплеи OLED для автомобилей Hyundai
Как стало известно, компания Samsung Display в данный момент ведет переговоры по поводу поставок дисплеев OLED для автомобилей Hyundai, первым из которых станет седан Genesis.
Обсуждение началось еще в прошлом году, однако Hyundai все еще не очень верит в новую технологию. Дисплеи OLED пока не нашли широкого применения в автомобильной промышленности, они уступают ЖК-панелям, в частности, в плане яркости под воздействием прямых солнечных лучей.
Источник добавляет, что Hyundai хочет для начала получить несколько образцов для тестов, после чего решать, подписывать договор или нет. Однако Samsung не очень нравится подобный сценарий, при котором конкуренты могут получить доступ к ее технологиям.
Samsung поставляет ЖК-дисплеи для автомобилей Hyundai с 2013 года. Также, по слухам, Samsung будет выступать поставщиком дисплеев OLED для нового седана Audi A8.
Рынок автомобильных дисплеев, по оценке IHS Markit, составит 9 млрд долларов в этом году и увеличится до 20 млрд долларов к 2022 году.
Источник: The Investor
11:17 24.05.2017 Jin
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