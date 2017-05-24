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Смартфон Samsung Galaxy S9 проходит под кодовым названием Star

В начале апреля появилась информация о том, что компания Samsung Electronics уже приступила к разработке своего следующего флагманского смартфона Samsung Galaxy S9.

Затем стало известно, что Samsung Electronics и Qualcomm также занимаются разработкой однокристальной системы Snapdragon 845, которая дебютирует именно в Samsung Galaxy S9.

Теперь же издание The Investor со ссылкой на The Bell пишет, что Samsung Galaxy S9 проходит под кодовым названием Star. А старшая версия с дисплеем большей диагонали носит кодовое название Star2.

Смартфон Samsung Galaxy S9 проходит под кодовым названием Star

Samsung Galaxy S8 носил кодовое название Project Dream, защищенная версия Samsung Galaxy S8 Active имеет кодовое название Cruiser.

Пока что о характеристиках Samsung Galaxy S9 говорить слишком рано, однако новинка, по данным источника, может получить точно такой же дисплей, как и текущий флагман. Также ожидается, что дактилоскопический датчик, наконец, разместится под поверхностью дисплея.

Начало производства Samsung Galaxy S9 запланировано на конец этого года.

Источник: The Investor

16:36 24.05.2017
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