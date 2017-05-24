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Смартфон Samsung Galaxy S9 проходит под кодовым названием Star
В начале апреля появилась информация о том, что компания Samsung Electronics уже приступила к разработке своего следующего флагманского смартфона Samsung Galaxy S9.
Затем стало известно, что Samsung Electronics и Qualcomm также занимаются разработкой однокристальной системы Snapdragon 845, которая дебютирует именно в Samsung Galaxy S9.
Теперь же издание The Investor со ссылкой на The Bell пишет, что Samsung Galaxy S9 проходит под кодовым названием Star. А старшая версия с дисплеем большей диагонали носит кодовое название Star2.
Samsung Galaxy S8 носил кодовое название Project Dream, защищенная версия Samsung Galaxy S8 Active имеет кодовое название Cruiser.
Пока что о характеристиках Samsung Galaxy S9 говорить слишком рано, однако новинка, по данным источника, может получить точно такой же дисплей, как и текущий флагман. Также ожидается, что дактилоскопический датчик, наконец, разместится под поверхностью дисплея.
Начало производства Samsung Galaxy S9 запланировано на конец этого года.
Источник: The Investor
16:36 24.05.2017 Jin
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