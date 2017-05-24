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Представлена ОС Microsoft Windows 10 China Government Edition
В конце марта появилась информация, что Китай скоро получит специальную версию Windows 10, не шпионящую за пользователями. Вчера компания Microsoft представила эту версию, которая получила название Windows 10 China Government Edition.
Помимо Microsoft, в проекте ОС приняло участие китайское правительство, компания China Electronics Technology Group (CTEC), конгломерат китайских производителей CMIT и компания Lenovo. Кстати, Lenovo станет одним из первых OEM-партнеров Microsoft, которые будут устанавливать Windows 10 China Government Edition на свою продукцию.
Отличием Windows 10 China Government Edition от версии Windows 10 Enterprise Edition, послужившей для нее основой, является отсутствие средств наблюдения за пользователем.
Источник: Microsoft
22:16 24.05.2017 Accent
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