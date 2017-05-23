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Samsung уже подписала договор с Apple на поставку дисплеев OLED для iPhone 9

Как сообщает The Investor со ссылкой на The Bell, компания Samsung Display уже подписала соглашение с Apple на поставку дисплеев OLED для смартфона iPhone 9, который будет выпущен только осенью следующего года.

Напомним, в этом году Samsung Display должна отгрузить около 80 млн панелей OLED для смартфона iPhone 8, который должен поступить в продажу в сентябре.

Samsung уже подписала договор с Apple на поставку дисплеев OLED для iPhone 9

Источники добавляют, что iPhone 9 будет доступен в двух версиях с дисплеями OLED диагональю 5,28 и 6,46 дюйма. Что касается объемов поставок, то в следующем году Samsung должна отгрузить около 180 млн дисплеев для Apple.

В этом году должна выйти одна модель iPhone 8 с дисплеем OLED и две обновленные версии прошлогодних смартфонов с ЖК-экранами.

Источник: The Investor

11:39 23.05.2017
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