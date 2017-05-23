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Nokia и Apple уладили патентный спор и стали партнерами, Apple согласилась платить за использование патентов Nokia
На сайте Nokia опубликовано сообщение, в котором сказано, что спор с Apple улажен и стороны подписали многолетнее лицензионное соглашение.
Как известно, в декабре прошлого года Nokia подала в суд на компанию Apple в Европе и США, обвинив ее в нарушении 32 патентов. Вскоре последовали новые иски, так что в целом Nokia подала иски против компании Apple в 11 странах, а число патентов, фигурирующих в исках, достигло 40. Отметим, что Apple ответила на иски Nokia, но не в суде, а спешно убрав из своих магазинов продукцию компании Withings, принадлежащей Nokia.
По условиям, подписанного Nokia и Apple, продукция Withings вернется в магазины Apple. Компания Nokia будет предоставлять Apple «определенные продукты и сервисы, относящиеся к сетевой инфраструктуре». Кроме того, Apple и Nokia изучат возможность сотрудничества в области «цифрового здравоохранения». Стороны также договорились о регулярных встречах руководителей.
Хотя финансовые подробности соглашения держатся в секрете, известно, что Nokia получит авансовый платеж и будет получать дополнительные платежи, пока будет действовать соглашение. Выплаты начнут отражаться в квартальных отчетах Nokia, начиная с текущего квартала.
Источник: Nokia
12:38 23.05.2017 Accent
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