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В этом году поставки смартфонов, поддерживающих Google Daydream, превысят 10 млн штук
Поставки смартфонов, поддерживающих платформу виртуальной реальности Google Daydream, в этом году превысят 10 млн штук. Такой прогноз дал Клэй Бейвор (Clay Bavor), возглавляющий соответствующее подразделение Google, которое было создано в прошлом году.
К числу смартфонов, поддерживающих Google Daydream, относятся модели семейства Samsung Galaxy S8 и флагманские модели производства LG Electronics. Кроме того, ожидается, что компания Asustek Computer выпустит в третьем квартале модель с поддержкой Google Daydream.
В настоящее время уже доступно более 150 приложений для Daydream, а на сайте Youtube опубликовано более 10 000 видеороликов.
Источник: Digitimes
08:56 23.05.2017 Accent
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