iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 05 » 23 23 мая 2017

В этом году поставки смартфонов, поддерживающих Google Daydream, превысят 10 млн штук

Поставки смартфонов, поддерживающих платформу виртуальной реальности Google Daydream, в этом году превысят 10 млн штук. Такой прогноз дал Клэй Бейвор (Clay Bavor), возглавляющий соответствующее подразделение Google, которое было создано в прошлом году.

Уже доступно более 150 приложений для Daydream

К числу смартфонов, поддерживающих Google Daydream, относятся модели семейства Samsung Galaxy S8 и флагманские модели производства LG Electronics. Кроме того, ожидается, что компания Asustek Computer выпустит в третьем квартале модель с поддержкой Google Daydream.

В настоящее время уже доступно более 150 приложений для Daydream, а на сайте Youtube опубликовано более 10 000 видеороликов.

Источник: Digitimes
08:56 23.05.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.