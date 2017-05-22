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Генеральный директор LeEco и Le.com покидает один из своих основных постов
Как сообщает источник, основатель LeEco и Le.com Цзя Юэтин (Jia Yueting) более не занимает пост генерального директора материнской компании.
LeEco проводит реструктуризацию, в рамках которой основные активы компании перейдут под управление Le.com, известной также под именем Leshi Internet Information & Technology. Дело в том, что в своё время стало известно, что LeTV переименовала себя в LeEco, но это было не совсем так. LeTV — ещё одно имя Le.com. Но LeEco — это лишь одна из компаний, входящих в состав Le.com, специализирующаяся на отдельных направлениях бизнеса.
Теперь же LeEco, судя по всему, будет заниматься лишь автомобильным бизнесом и, видимо, смартфонами. Остальные активы переходят под контроль материнской Le.com. Цзя Юэтин при этом остаётся председателем и генеральным директором LeEco, но генеральным директором Le.com он более не будет. На этом посту его заменит Лян Цзюн (Liang Jun). Занятно то, что Цзя Юэтин был и остаётся крупнейшим акционером Le.com, владея более чем 90% акций компании.
Источник: Reuters
14:15 22.05.2017 MPAK
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