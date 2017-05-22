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EK Water Blocks представила водоблоки для видеокарт GeForce GTX Founders Edition
Компания EK Water Blocks представила водоблоки с полным покрытием для видеокарт GeForce GTX поколения Pascal в исполнении Founders Edition. Напомним, Founders Edition — это референсные версии новинок Nvidia.
Всего EK Water Blocks представила несколько моделей, которые совместимы с адаптерами GeForce GTX 1060, 1070, 1080, 1080 Ti, Titan X Pascal и Titan Xp. Напомним, некоторые из перечисленных ускорителей используют одинаковые печатные платы.
Сам производитель никак не различает модели водоблоков, называя их всех просто EK-FC GeForce GTX FE. Компания отмечает, что выпуск анонсированных ранее водоблоков для референсных видеокарт GeForce GTX 10x0 и Titan X будет прекращён, а их место займут новые модели EK-FC GeForce GTX FE.
Как всегда у EK Water Blocks, основание водоблоков выполнено из электролитической меди (может быть никелировано), а крышка может быть как акриловой, так и выполненной из материала POM Acetal. Как всегда, конструкция водоблока такова, что позволяет использовать его с помпами малой мощности.
Производитель отмечает, что новые водоблоки совместимы с задними панелями водоблоков EK-FC1080 GTX, EK-FC1080 GTX Ti и EK-FC Titan X Pascal. Стоимость новых моделей одинакова: 110 евро.
Источник: EK Water Blocks
21:05 22.05.2017 MPAK
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