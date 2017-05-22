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Apple и Visa обвиняются в использовании чужих патентов при создании платёжного сервиса Apple Pay

Бостонская компания Universal Secure Registry (USR) подала в суд на Apple и Visa (а также Visa U.S.A.). Истец утверждает, что эти компании нарушили патенты, связанные с технологиями электронных платежей и принципами аутентификации в своих платёжных системах.

Сообщается, что технология, разработанная основателем USR Кеннетом Вайсом (Kenneth Weiss), лежит в основе Apple Pay. Истец уточняет, что с 2014 года сервера Apple и платёжная сеть VisaNet, включая Visa Token Service, обработали миллиарды транзакций платёжной системы Apple Pay в США.

Apple и Visa обвиняются в нарушении патентов

В иске сказано, что в 2010 году, задолго до запуска Apple Pay, Вайс обращался к Apple и Visa с предложением о сотрудничестве. В том числе во время встречи с представителями Visa последние заполучили у Вайса копии его презентации, подписав договор о неразглашении. Однако переговоры в итоге ничем не завершились. Истец утверждает, что именно на основе его разработок в 2013 году началась совместная работа Apple и Visa над платёжным сервисом Apple Pay. В частности, Visa якобы выделила на это около 1000 своих сотрудников.

Можно было бы подумать, что Вайс и его компания являются обычными патентными троллями, однако это не так. В документе, к примеру, указано, что более 150 млн человек во всём мире полагаются на системы компьютерной безопасности и идентификации, такие как токены SecurID, разработанные именно Вайсом.

Источник: PRNewsWire

17:42 22.05.2017
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