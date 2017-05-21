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На выпуск заглушки Spyslide для web-камер собрано более 100 000 евро

Установка заглушки остается, пожалуй, наиболее простым и в то же время надежным способом гарантировать, что web-камера компьютера или мобильного устройства не используется без ведома пользователя. О том, что такие изделия востребованы, свидетельствует пример заглушки Spyslide, средства на выпуск которой ее создатели сейчас собирают с помощью сайта KickStarter. При заявленной цели 5000 евро на момент подготовки новости собрано более 100 000 евро. И это не окончательный результат, поскольку сбор средств будет продолжаться еще восемь дней. Одна заглушка стоит 9 евро. Отгрузка готовых изделий должна начаться в июле.

Одна заглушка Spyslide стоит 9 евро

По конструкции Spyslide представляет собой сдвижную шторку, приклеиваемую к поверхности устройства. Разработчики подчеркивают, что их заглушка является самой тонкой в своем роде. Ее толщина составляет всего 0,6 мм. Два других размера — 14 и 8 мм.

Одна заглушка Spyslide стоит 9 евро

По словам создателей Spyslide, заглушка совместима с камерами, встроенным в планшеты, ноутбуки и настольные мониторы.

Источник: KickStarter
18:22 21.05.2017
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