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У гарнитуры виртуальной реальности Samsung Gear VR появится новый режим работы
По сообщению источника, компания Samsung работает над новым режимом работы гарнитуры виртуальной реальности Gear VR. Он называется Kids Mode, то есть предназначен для случая, когда гарнитурой пользуется ребенок.
К сожалению, пока никаких подробностей о Kids Mode нет. Конечно, можно предположить, что в этом режиме родители смогут ограничить круг материалов, доступных ребенку, и время, в течение которого он может пользоваться гарнитурой.
Источник: GSM Arena
10:39 20.05.2017 Accent
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