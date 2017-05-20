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Главная » Новости » 2017 » 05 » 20 20 мая 2017

У гарнитуры виртуальной реальности Samsung Gear VR появится новый режим работы

По сообщению источника, компания Samsung работает над новым режимом работы гарнитуры виртуальной реальности Gear VR. Он называется Kids Mode, то есть предназначен для случая, когда гарнитурой пользуется ребенок.

Пока никаких подробностей о Kids Mode нет

К сожалению, пока никаких подробностей о Kids Mode нет. Конечно, можно предположить, что в этом режиме родители смогут ограничить круг материалов, доступных ребенку, и время, в течение которого он может пользоваться гарнитурой.

Источник: GSM Arena
10:39 20.05.2017
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